Госюрбюро РТ будет консультировать жителей республики по видеосвязи

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Республика
25 марта 2024  16:17
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане разрабатывается проект, в рамках которого татарстанцы смогут получить возможность через офисы обращаться в Госюрбюро по видеосвязи, рассказал министр юстиции РТ Рустем Загидуллин. Это, в том числе, станет хорошим подспорьем для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Регион наряду с девятью другими определен пилотным по внедрению единой платформы бесплатной юридической помощи «Вправе.РФ». Здесь публикуется информация на доступном языке для решения возникшей жизненной ситуации. Портал позволяет также записаться на прием в Государственное юридическое бюро республики, а в дальнейшем – принимать жалобы, претензии и пр.

По словам Загидуллина, в Татарстане не осталось сфер, где еще не внедрены информационные технологии.

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Госюрбюро РТ будет консультировать жителей республики по видеосвязи
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