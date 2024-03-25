Госюрбюро РТ будет консультировать жителей республики по видеосвязи

В Татарстане разрабатывается проект, в рамках которого татарстанцы смогут получить возможность через офисы обращаться в Госюрбюро по видеосвязи, рассказал министр юстиции РТ Рустем Загидуллин. Это, в том числе, станет хорошим подспорьем для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья.

Регион наряду с девятью другими определен пилотным по внедрению единой платформы бесплатной юридической помощи «Вправе.РФ». Здесь публикуется информация на доступном языке для решения возникшей жизненной ситуации. Портал позволяет также записаться на прием в Государственное юридическое бюро республики, а в дальнейшем – принимать жалобы, претензии и пр.

По словам Загидуллина, в Татарстане не осталось сфер, где еще не внедрены информационные технологии.