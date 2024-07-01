Госжилфонд РТ обеспечит жильем более 3 тысяч семей в 2024 году

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Республика
1 июля 2024  10:49
Автор:
Эндже Гарафиева

Госжилфонд при Раисе РТ в этом году планирует предоставить доступное и комфортное жилье 3,3 тысячам семей Татарстана. На сегодняшний день уже введено в эксплуатацию 27 из 56 запланированных многоквартирных домов - это почти 70% от годового плана, или же 1 911 квартир.

Например, в жилом комплексе «Салават Купере» строится шесть домов на 880 квартир, которые будут сданы с качественной чистовой отделкой, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных.

Реализация программы по обеспечению доступным жильем в Татарстане соответствует одной из главных задач национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году.

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