Госжилфонд Татарстана обеспечил жильем 181 медработника

news_top_970_100
Республика
18 апреля 2024  15:46
Автор:
Эндже Гарафиева

В прошлом году Госжилфонд Татарстана помог получить жилье 181 медицинскому работнику. Квартиры выдаются в новостройке в ЖК «Мэхэббэт». Жильё варианта «заезжай и живи» с отделкой, установленной кухней и встроенной современной техникой. 

Помощь в жилищном вопросе помогает привлечь специалистов в республику и выполнить цели нацпроекта «Здравоохранение». Программа Госжилфонда РТ действует уже 29 лет, и за это время почти 12 тысяч медработников были обеспечены местом жительства.

Ежегодно 125 специалистов сферы здравоохранения в Татарстане могут получить грантовую поддержку правительства на улучшение жилищных условий. Выдаётся сертификат на сумму в 800 тысяч рублей – эти деньги можно направить на первоначальный взнос при покупке квартиры от Госжилфонда РТ. 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане врачи вырезали 150 камней и опухоль в мочевом пузыре мужчины
Госжилфонд Татарстана обеспечил жильем 181 медработника
В эту субботу в Казани планируют завершить отопительный сезон
В Миндортрансе РТ заявили, что дороги должны ремонтироваться в течение месяца в порядке очереди
В Казани на центральных улицах ко Дню Победы ограничат движение
В Казани на месте бывшей казанской фабрики «Заря» построят жилой комплекс
Татарстан примет эвакуированных жителей Палестины
Факел «Казаньоргсинтеза» разгорится сильнее из-за проведения техработ