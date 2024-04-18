Госжилфонд Татарстана обеспечил жильем 181 медработника

В прошлом году Госжилфонд Татарстана помог получить жилье 181 медицинскому работнику. Квартиры выдаются в новостройке в ЖК «Мэхэббэт». Жильё варианта «заезжай и живи» с отделкой, установленной кухней и встроенной современной техникой.

Помощь в жилищном вопросе помогает привлечь специалистов в республику и выполнить цели нацпроекта «Здравоохранение». Программа Госжилфонда РТ действует уже 29 лет, и за это время почти 12 тысяч медработников были обеспечены местом жительства.

Ежегодно 125 специалистов сферы здравоохранения в Татарстане могут получить грантовую поддержку правительства на улучшение жилищных условий. Выдаётся сертификат на сумму в 800 тысяч рублей – эти деньги можно направить на первоначальный взнос при покупке квартиры от Госжилфонда РТ.