Житель Казани обокрал туриста из Перми, пока тот спал на остановке

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Город
5 сентября 2024  11:08
Автор:
Эндже Гарафиева

В конце августа гость столицы из Пермского края стал жертвой уличного грабителя. Уставший путешественник уснул на остановке общественного транспорта в Московском районе, чем и воспользовался злоумышленник. От этом сообщают в УМВД России по Казани.

Проснувшись, мужчина обнаружил пропажу сумки с личными вещами и документами, общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

Оперативникам уголовного розыска отдела полиции «Восход» удалось в кратчайшие сроки выследить и задержать преступника. Им оказался 32-летний житель Казани, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

Задержанный признал свою вину, похищенные вещи изъяты и вскоре вернутся к законному владельцу. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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