График отключения горячей воды на май анонсировали в Казани

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Город
7 мая 2024  13:42
Автор:
Эндже Гарафиева

Во вторник, 14 мая, в жилых домах города планируется отключение горячего водоснабжения. Эти ограничения затронут клиентов, чье жилье присоединено к сетям «Татэнерго»: улицы Адорадского, Фатыха Амирхана, Ленинградская, Хусаина Ямашева и другие адреса. Полный список можно увидеть здесь.

Некоторые жители города могут остаться без горячей воды вплоть до 28 мая. Специалисты организации будут проводить гидравлические испытания на магистральных и квартальных тепловых сетях.

Отметим, что вчера на «деловом понедельнике» в мэрии города заявили, что пока отключать горячую воду для проведения ремонтных работ в период майских холодов не рекомендуется, чтобы не оставить жителей города без источников тепла. Мы писали, что 260 организаций социальной сферы города в понедельник получили тепло по оставленным заранее заявкам.

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