Казанские медучреждения в новогодние праздники будут работать по выходному графику

Поликлиники для взрослых и детей 31 декабря, 3, 5 и 8 января работают по субботнему графику. По праздничному и выходному графику — 1, 2, 7 и 9 января, взрослые с 9:00 до 17:00 часов, детские с 9:00 до 16:00. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Стационары, родильные дома и гинекологические стационары будут работать круглосуточно, женские консультации работают по графику поликлиник.

В круглосуточном режиме работают травматологические пункты. Пациентов будут принимать с первичными обращениями вне зависимости от места проживания.

Стоматологические поликлиники для взрослых и детей будут работать все дни с 9:00 до 15:00. С 31 декабря по 9 января, кроме 2 января неотложную стоматологическую помощь будут оказывать по улице Чернышевского, 10/6 с 16:00 до 6:00, 2 января — с 9:00 до 6:00 3 января. Тел.: +7(843)291-01-03.

В Управлении здравоохранения Казани с 9:00 до 15:00 будут работать дежурные специалисты, тел.: +7(843)238-15-44; с 15:00 до 9:00 ответственный дежурный по Казани — старший врач ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» Казани, тел.: +7(843)236-39-01, +7(843)236-87-44.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани мобильные пункты вакцинации не будут работать 31 декабря и 1 января. Со 2 января вакцинация будет проводиться в городских поликлиниках по режиму работы учреждений.