Гран-при фестиваля «Казанское полотенце» завоевал оркестр «Навруз» из Башкортостана

Сегодня в Казани, в Старо-татарской слободе, состоялся гала-концерт IX Международного фестиваля-конкурса народного песенно-танцевального искусства «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце», «Kazantowel»). Фестиваль проводится под эгидой ЮНЕСКО в День Республики Татарстан и День города Казани.

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Республика
30 августа 2024  18:32
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Ольга Иванычева

Как рассказала организатор, художественный руководитель, режиссер фестиваля народная артистка России, заслуженный деятель искусств России и Татарстана, профессор Лима Кустабаева, в этом году на участие в фестивале было подано более 400 заявок от любительских и профессиональных коллективов, сольных исполнителей в номинациях «народное пение», «народный танец», «ансамбль песни и танца».

Прослушивания шли два дня, и профессиональное жюри подвело итоги. В этом году обладателем Гран-при Международного фестиваля «Казан сөлгесе» -«Казанское полотенце»-«Kazantowel» стал самодеятельный оркестр народных инструментов «Навруз» из Мечетлинского района Башкортостана. Ансамбль «Нәүрүз» создан Зульфирой Салимовой в 2019 году, в коллективе 26 участников, в основном это люди пенсионного возраста.

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

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