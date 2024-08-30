Гран-при фестиваля «Казанское полотенце» завоевал оркестр «Навруз» из Башкортостана

Как рассказала организатор, художественный руководитель, режиссер фестиваля народная артистка России, заслуженный деятель искусств России и Татарстана, профессор Лима Кустабаева, в этом году на участие в фестивале было подано более 400 заявок от любительских и профессиональных коллективов, сольных исполнителей в номинациях «народное пение», «народный танец», «ансамбль песни и танца».

Прослушивания шли два дня, и профессиональное жюри подвело итоги. В этом году обладателем Гран-при Международного фестиваля «Казан сөлгесе» -«Казанское полотенце»-«Kazantowel» стал самодеятельный оркестр народных инструментов «Навруз» из Мечетлинского района Башкортостана. Ансамбль «Нәүрүз» создан Зульфирой Салимовой в 2019 году, в коллективе 26 участников, в основном это люди пенсионного возраста.