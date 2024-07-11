Гроза с ливнем и сильным ветром надвигается на Татарстан

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Республика
11 июля 2024  17:24
Автор:
Эндже Гарафиева

Жителей Татарстана предупреждают о неблагоприятных погодных условиях. В ближайшие часы, а также вечером 11 июля, ожидаются грозы, ливневые дожди, град и сильный северный ветер с порывами до 20-24 м/с. Об этом сообщает гидрометцентр РТ на своем сайте.

Синоптики отмечают, что непогода будет связана с прохождением активного атмосферного фронта. В целом, похолодание ожидается до конца недели. Однако с понедельника вернется жара с температурой до 30 градусов.

Завтра ожидается сильный ветер до 15-20 м/с. В восточных районах республики возможны дожди с грозами, местами — град. Ночью температура воздуха составит 12-17 градусов, а днем — 21-26 градусов.

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