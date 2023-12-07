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Грозит ли Коту Казанскому переезд?

Памятник Коту Казанскому, который расположен на пересечении улиц Баумана и Мусы Джалиля, - одна из ярких достопримечательностей Казани. Не так давно появилась информация о том, что всеми любимого Кота планируют перевезти в другое место. Куда? Почему? Зачем? И правда ли это?

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Город
7 декабря 2023  10:24
Автор:
Ольга Иванычева
Автор фото: Фарит Муратов

Члены совета Общественной префектуры улицы Баумана всерьез встревожились из-за новости о возможном переносе скульптуры и дальнейшей судьбе Кота Казанского. «Композиция «Кот Казанский» является не только культурным символом Казани, но и значительной туристической доминантой в центральной части города. …

Предлагаем сохранить скульптуру «Кот Казанский» на прежнем месте», - говорится в письме членов совета Общественной префектуры улицы Баумана, адресованном начальнику управления культуры Исполнительного комитета г. Казани Азату Абзалову и главе администрации Вахитовского и Приволжского районов г. Казани Альберту Салихову. 

Также к Альберту Салихову обратился председатель ассоциации «Гильдия экскурсоводов РТ» Игорь Воронов: «Место, подобранное самим скульптором для композиции »Кот Казанский«, по нашему мнению, выбрано очень удачно. Эта скульптурная композиция гармонично вписывается как в городскую среду исторической части города, так и в маршруты туристических групп. Сегодня у »Кота Казанского« пересекаются сразу несколько туристических маршрутов, здесь собираются группы перед отправкой на автобусные экскурсии. И наконец, каждый турист считает своим долгом сделать фотографию возле Кота и потереть его животик на удачу. Поэтому убедительно обращаемся к вам не переносить памятник Коту Казанскому, который стал культурным достоянием нашего города». 

Это мнение поддержал и председатель правления Союза художников РТ Альберт Шиабиев в своем обращении к Альберту Салихову: «Композиция »Кот Казанский« является культурным символом Казани и заслуженно занимает одно из центральных мест среди достопримечательностей нашего города. Считаем невозможным перенос памятника с ныне существующего места, поскольку его автором Игорем Башмаковым при создании композиции были учтены архитектурно-планировочная зона и культурно-историческая среда». 

Чтобы прояснить ситуацию, редакция «Казанских ведомостей» обратилась в пресс-службу мэрии Казани и получила такой ответ: «По информации администрации Вахитовского и Приволжского районов, на сегодня перенос скульптуры «Кот Казанский» не планируется».

Справка «КВ»
Скульптурная композиция «Кот Казанский» на пересечении улиц Баумана и Мусы Джалиля возле гостиницы «Казань» была установлена в октябре 2009 года. Ее автор - известный казанский скульптор, народный художник Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, лауреат премии им. Б.Урманче Игорь Башмаков (1943 - 2012). Скульптуры лягушек, фонтан «Су анасы» на улице Баумана, часы на площади Тукая - тоже творения Игоря Николаевича. Кроме того, он автор многих скульптурных композиций в Казани, Чистополе, Альметьевске, в других городах России и за рубежом.
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