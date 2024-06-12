Грозы и град: в Татарстане ожидается ухудшение погоды

В Татарстане в четверг, 13 июня, ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу метеорологов, с 6:00 до 21:00 по всей республике, включая Казань, ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с и локальным градом.
ГУ МЧС России по РТ рекомендует жителям и гостям республики принять меры предосторожности:
- отказаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, соблюдать правила дорожного движения.
- воздержаться от выхода на воду, учитывать погодные условия, всегда иметь при себе средства спасения, связи и навигации, не рыбачить в одиночку.
- а в случае усиления ветра убрать с балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна, держаться подальше от карнизов домов, рекламных щитов, не стоять и не парковать машины возле навесов и деревьев. Для защиты от порывов ветра рекомендуется укрыться в здании.