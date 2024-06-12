Грозы и град: в Татарстане ожидается ухудшение погоды

В Татарстане в четверг, 13 июня, ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу метеорологов, с 6:00 до 21:00 по всей республике, включая Казань, ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15-20 м/с и локальным градом.

ГУ МЧС России по РТ рекомендует жителям и гостям республики принять меры предосторожности: