Группа Dabro станет хедлайнером праздника «Я выбираю небо!»

3 августа возле Центра семьи «Казан» состоится авиационный праздник «Я выбираю небо! ». Он направлен на популяризацию авиации среди населения, привлечение молодежи в авиаотрасль и повышение престижа инженерно-технических специальностей.

Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли Татарстана. Начало праздника — 17:00.

В рамках мероприятия будет организована «Аллея профориентации», где свои возможности представят ведущие предприятия республики, в том числе Казанский вертолетный завод, Казанский авиазавод, КМПО, Электроприбор, КОМЗ, Технопарк «Идея», Завод Элекон, КНИТУ-КАИ и другие.

Особым гостем праздника станет популярная группа «Dabro», которая подарит гостям концерт. Также на сцене выступят талантливые артисты Татарстана, в числе которых: кавер-группа «Мингазoff group», победители фестиваля «Наше время — Безнең Заман» — коллективы предприятий республики, трио «Версия», заслуженные артисты Татарстана Ильгиз Закиев и Владимир Шнитко, трио «Булгар кызлары», группа «A’nik и Игнат Изотов», артисты татарской эстрады Ильсур и Гульназ Шарипяновы, Ильгиз Шайхразиев, группа «Mib».