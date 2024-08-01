Группа Dabro выступит в Казани на празднике «Я выбираю небо!»

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Город
1 августа 2024  13:13
Автор:
Владислав Косолапкин

Известная российская группа станет хедлайнером традиционного праздника «Я выбираю небо!», который пройдет 3 августа.

Старт события назначен на 17 часов, местом проведения авиационного праздника станет площадка у Центра семьи «Казан». Вход свободный.

Гостей мероприятия, помимо концерта с участием группы Dabro, ждут мастер-классы и выставка достижений татарстанской авиапромышленности.

На площадке также развернется «Аллея профориентации», на которой свои стенды представят республиканские предприятия и учебные заведения.

Полный списко астивностей, которые будут на празднике, а также почему в этом году он пройдет без авиашоу – читайте в нашем материале. Кроме того, обратите внимание, что на время его проведения будут перекрыты улицы Бондаренко и Сибгата Хакима.

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