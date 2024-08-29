Группа питбайкеров избила подростка под Казанью

В селе Усады Лаишевского района группа подростков-питбайкеров жестоко избила своего сверстника из Казани. Факт подтвердили в СУ СК России по РТ. Также в соцсетях распространяются видео и фотографии пострадавшего.

Ссора возникла вчера, 28 августа. По данным следствия, избиение произошло на почве личных неприязненных отношений между подростками.

В результате нападения пострадавший был госпитализирован. Его лицо искорежено.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.