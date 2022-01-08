Группу российских туристов доставили из Казахстана в Москву

Самолет военно-транспортной авиации доставил 25 туристов из России из Алма-Аты в Москву, сообщают РИА «Новости».

Группа туристов приехала в столицу Казахстана на горнолыжный курорт на новогодние праздники. Однако из-за обстановки в стране, связанной с беспорядками, аэропорт перестал принимать пассажиров.

Туристы обратились к руководству российского контингента миротворческих сил с просьбой доставить их обратно на территорию РФ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что татарстанцы смогут вернуться в Россию из Казахстана через Киргизию. Власти страны отменили обязательные ПЦР-тесты при пересечении границы.