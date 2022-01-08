 Группу российских туристов доставили из Казахстана в Москву
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Группу российских туристов доставили из Казахстана в Москву

Россияне приехала в Алма-Аты на горнолыжный курорт на новогодние праздники, но из-за обстановки в стране, связанной с беспорядками, аэропорт перестал принимать пассажиров.

Истории
8 января 2022  15:57
Автор:
Эдуард Салихов

Самолет военно-транспортной авиации доставил 25 туристов из России из Алма-Аты в Москву, сообщают РИА «Новости». 

Группа туристов приехала в столицу Казахстана на горнолыжный курорт на новогодние праздники. Однако из-за обстановки в стране, связанной с беспорядками, аэропорт перестал принимать пассажиров.

Туристы обратились к руководству российского контингента миротворческих сил с просьбой доставить их обратно на территорию РФ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что татарстанцы смогут вернуться в Россию из Казахстана через Киргизию. Власти страны отменили обязательные ПЦР-тесты при пересечении границы.

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