Татарстанцы смогут вернуться в Россию из Казахстана через Киргизию. Об это в своем Instagram сообщил представитель РТ в Казахстане Денис Валеев.

«Если вы решите вернуться в Российскую Федерацию через Бишкек, полномочное представительство поможет вам добраться до Бишкека от пункта пограничного контроля на казахстанско-киргизской границе и разместиться в гостиницах до вылета в Москву или Казань», — заявил Валеев.

Он также отметил, что власти Киргизии отменили обязательные ПЦР-тесты при пересечении границы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на фоне протестов в Казахстане жители столицы Татарстана выступают за переименование улицы Нурсултана Назарбаева обратно в Эсперанто.