 Татарстанцы смогут вернуться в Россию из Казахстана через Киргизию
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Татарстанцы смогут вернуться в Россию из Казахстана через Киргизию

Власти старны отменили обязательные ПЦР-тесты при пересечении границы.

Истории
8 января 2022  10:24
Автор:
Эдуард Салихов

Татарстанцы смогут вернуться в Россию из Казахстана через Киргизию. Об это в своем Instagram сообщил представитель РТ в Казахстане Денис Валеев.

«Если вы решите вернуться в Российскую Федерацию через Бишкек, полномочное представительство поможет вам добраться до Бишкека от пункта пограничного контроля на казахстанско-киргизской границе и разместиться в гостиницах до вылета в Москву или Казань», — заявил Валеев.

Он также отметил, что власти Киргизии отменили обязательные ПЦР-тесты при пересечении границы.

 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на фоне протестов в Казахстане жители столицы Татарстана выступают за переименование улицы Нурсултана Назарбаева обратно в Эсперанто.

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