Грузовой порт открылся в Свияжском логистическом комплексе

В Свияжском логистическом центре объединены три вида транспорта — водный, автомобильный и железнодорожный, что обеспечивает удобство логистических процессов.

Основной груз, на который ориентирован центр – насыпные грузы и контейнерные перевозки. Причальная стенка позволяет одновременно швартовать 13 судов.

Географическое положение центра на пересечении международных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Европа – Западный Китай» делает его важным узлом для развития грузовых перевозок.

Заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай отметил, что реализация этого проекта – это прямое исполнение поручения Президента России Владимира Путина по развитию внутренних водных путей страны. Открытие грузового порта подчеркивает лидерство Татарстана в реализации национальных проектов.

Пошивай подчеркнул, что Свияжский комплекс является ключевым звеном в реализации различных программ и стратегий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры России, в том числе «Великого Волжского пути».