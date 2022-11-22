Татарстанские спасатели передадут ЛНР две пожарные машины и техвооружение

Сегодня, 22 ноября, колонна ГУ МЧС России по Татарстану отправилась в Ростовскую область, чтобы передать два пожарных автомобиля и пожарно-техническое вооружение подразделениям пожарной охраны МЧС ЛНР.

С просьбой обновить технику к Правительству РТ обратились пожарно-спасательные части Лисичанска. Из технического вооружения городу передадут «40 пожарных стволов РСП-50А, переходные головки ГП50х80 и разветвления рукавные РТ-80, 80 рукавов пожарных напорных 50 мм в сборе с ГР-50 и 80 рукавов 80 мм в сборе с ГР-80ал», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по республике.

«Сегодня мы отправляем две пожарные автоцистерны: один автомобиль на шасси КАМАЗ, другой на шасси ЗИЛ-131, а также весь полный перечень пожарно-спасательного вооружения, которое наши коллеги просили у нас. Мы с ними постоянно поддерживаем связь, и сегодня все их просьбы мы полностью удовлетворили. Боевые отсеки машин полностью загружены пожарно-техническим вооружением. Также направляются полторы тонны груза, в который входят генераторы, теплая одежда и все необходимое для ежедневного несения службы», – заключил начальник ГУ МЧС России по РТ генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин.

Ранее «КВ» сообщали, что мэрия столицы РТ в своем Telegram-канале опубликовала видео, где жители Лисичанска поблагодарили казанцев за оказанную помощь.