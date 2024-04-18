Гущин: «В Татарстане насчитывается 5,9 тысяч исторических объектов под государственной охраной»

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Республика
18 апреля 2024  16:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия поздравляет с Международным днем охраны памятников и исторических мест.

Праздник призван напомнить о великом историко-культурном наследии России и его уязвимости.
Многовековая история России, говорит Гущин, воплощена в сотнях тысяч уникальных памятниках истории и культуры. Историческое наследие укрепляет межнациональный и межконфессиональный мир и согласие.

В Татарстане насчитывается 5,9 тысяч исторических объектов под государственной охраной.

Определены 13 исторических поселений, имеющих особое значение для истории и культуры России и Татарстана.
В прошлом году комплекс зданий Астрономических обсерваторий Казанского федерального университета был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В республике теперь есть 4 объекта культурного наследия, признанных на мировом уровне.

Глава госкомитета выразил благодарность архитекторам, реставраторам, государственным и общественным организациям, частным инвесторам и волонтерам за вклад в сохранение памятников культуры.

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