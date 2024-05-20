Гузель Уразова, кавер-группа и оркестр: как в Татарстане отметят день химика

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Республика
20 мая 2024  09:55
Автор:
Эндже Гарафиева

В предстоящую пятницу, 24 мая, химики из Мендеелевска отметят свой профессиональный праздник.

Глава района Радмир Беляев подчеркнул, что день химика является важным событием для жителей моногорода, связанного с химической промышленностью. Он поручил организовать мероприятия на высоком уровне.

Для гостей приуроченного к этому дню концерта выступят артисты оркестра La Primavera. Мероприятие пройдет на площадке химического комплекса «Аммоний», который, кстати, в этом году отметит 35-летие. 

День химика продолжится выступлениями кавер-группы «Хитобои», Гузель Уразовой и Ильдара Хакимова, а завершится дуэтом «Пара». Организаторы предусмотрели досуг и для детей, их будут развлекать роботы-трансформеры, а также проведут научное шоу. 

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Гузель Уразова, кавер-группа и оркестр: как в Татарстане отметят день химика