Гузель Хасбиуллина назначена главой антикоррупционного отдела мэрии Казани

Глава города Ильсур Метшин представил нового руководителя отдела контроля и антикоррупционной работы исполкома Казани. Им стала Гузель Хасбиуллина, ранее занимавшая пост первого заместителя председателя Комитета экономического развития.

Карьерный путь:

С 2007 года на муниципальной службе (после окончания КГТУ ).

Последние 10 лет – первый замглавы Комитета экономического развития Казани.

Мэр отметил ее опыт и выразил надежду, что новые подходы повысят эффективность работы, особенно в сфере обращений граждан.

Смена руководства: