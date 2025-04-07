Гузель Хасбиуллина назначена главой антикоррупционного отдела мэрии Казани

Глава города Ильсур Метшин представил нового руководителя отдела контроля и антикоррупционной работы исполкома Казани. Им стала Гузель Хасбиуллина, ранее занимавшая пост первого заместителя председателя Комитета экономического развития.
Карьерный путь:
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С 2007 года на муниципальной службе (после окончания КГТУ).
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Последние 10 лет – первый замглавы Комитета экономического развития Казани.
Мэр отметил ее опыт и выразил надежду, что новые подходы повысят эффективность работы, особенно в сфере обращений граждан.
Смена руководства:
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Предыдущий начальник отдела Елена Тощева руководила подразделением с 2011 года.
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В переходный период обязанности исполнял Дмитрий Шуралев.