Гузель Хасбиуллина назначена главой антикоррупционного отдела мэрии Казани

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Город
7 апреля 2025  16:45

Глава города Ильсур Метшин представил нового руководителя отдела контроля и антикоррупционной работы исполкома Казани. Им стала Гузель Хасбиуллина, ранее занимавшая пост первого заместителя председателя Комитета экономического развития.

Карьерный путь:

  • С 2007 года на муниципальной службе (после окончания КГТУ).

  • Последние 10 лет – первый замглавы Комитета экономического развития Казани.

Мэр отметил ее опыт и выразил надежду, что новые подходы повысят эффективность работы, особенно в сфере обращений граждан.

Смена руководства:

  • Предыдущий начальник отдела Елена Тощева руководила подразделением с 2011 года.

  • В переходный период обязанности исполнял Дмитрий Шуралев.

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