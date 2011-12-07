Минздрав опубликовал график работы казанских больниц и поликлиник в майские праздники

В Минздраве Татарстана рассказали, как будут работать медицинские учреждения в долгие майские праздники.

Все дни с 1 по 10 мая работают в круглосуточном режиме, стационары, родильные дома и травматологические пункты, в том числе детский травмпункт в ДРКБ.

Поликлиники для взрослых будут работать:

С 1 по 3 мая — 09.00-17.00

С 4 по 7 мая — 09.00-18.00.

С 8 по 10 мая — 09.00-17.00

4 и 7 мая в поликлиниках будут принимать терапевты, специалисты узкого профиля, сотрудники рентгенологических кабинетов, лабораторий, службы неотложной помощи, травматологических пунктов и отделений с дневным режимом работы.

Женские консультации в составе поликлиник и поликлинических отделений больниц будут работать по графику поликлиник. Так же работают прививочные кабинеты.

Детские поликлиники будут работать:

1, 2, 9 и 10 мая — 09.00-15.00

3, 4, 5, 6, 7 и 8 мая — 09.00-17.00

4 и 7 мая принимать пациентов будут педиатры, специалисты узкого профиля, будут работать рентгенологические кабинеты и лаборатории.

График работы детского травмпункта на улице Декабристов, 125а:

1, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 мая — 09.00-17:00

10 мая — 09.00-19:00.

Взрослые и детские стоматполиклиники работают:

С 1 по 3 мая — 09.00-15.00

С 4 по 7 мая — 8.00-14.00

С 8 по 10 мая — 09.00-15.00

Неотложная стоматологическая помощь взрослым и детям будут оказывать в режиме 21.00 — 6.00 с 1 по 10 мая по адресу — улица Чернышевского, 10/6.