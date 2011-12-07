Казанские хирурги удалили у пенсионерки гигантскую селезёночную опухоль

В Казани хирурги РКБ провели операцию по удалению селезёночной опухоли пенсионерке. Опухоль росла в течение 40 лет, сообщается в Instagram-аккаунте казанской клиники РКБ.

Сообщается, что сначала у женщины ухудшилось самочувствие, когда живот начал увеличиваться в размере, и только после того, как врач регионального отделения руками определил присутствие опухоли, женщина была направлена в РКБ.

Опухоль разрасталась в течении 40 лет. Врачи убрали образование и отправили пациентку на гистологию. Сейчас женщина находится на домашнем восстановлении.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что врачи ДРКБ спасли 9-месячного малыша с тяжёлым поражением лёгких. Сейчас мальчику предстоит долгая реабилитация.