Врачи ДРКБ спасли 9-месячного малыша с тяжёлым поражением лёгких

Врачи ДРКБ провели сложную операцию и спасли жизнь 9-месячному ребёнку, который поступил в больницу с тяжёлым поражением лёгких, сообщается в аккаунте клиники в Instagram.

Появление ребёнка было долгожданным событием в семье, но спустя некоторое время ребёнок заболел гриппом, позже болезнь осложнилась пневмонией, что привело к напряжённому пневмотораксу.

Сообщается, что медики приняли решение применить процедуру ЭКМО (метод экстракорпоральной мембранной оксигенации при лечении крайне тяжелых пациентов с пневмонией) для «практически полного выключения легких из процесса дыхания с возможностью их последующего восстановления». Опыта применения процедуры на 9-месячном ребёнке в России ещё не было, поэтому казанские врачи стали первыми. Другого способа спасти жизнь ребёнку они не видели.

Для восполнения кровопотери врачи перелили ребенку более 10 литров эритроцитарной массы, тромбомассы и свежезамороженной плазмы. «Были брошены все самые передовые и высокотехнологичные способы защиты почек», — отметили в ДРКБ.

Сейчас мальчику предстоит долгая реабилитация.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в ДРКБ провели сложную операцию на глаз подростку. Сейчас подростку предстоит домашняя реабилитация в течение трёх месяцев.