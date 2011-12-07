Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Новый метод физиотерапии внедряется в казанском Госпитале для ветеранов войн

Технология сочетает в себе магнитотерапию и эндомассаж с помощью итальянского аппарата «MANTIS MR 991».

Врачи-физиотерапевты и средний медицинский персонал Госпиталя для ветеранов войн г. Казани прошли обучение по применению инновационной технологии физиотерапии. Технология сочетает в себе магнитотерапию и эндомассаж с помощью итальянского аппарата «MANTIS MR 991».

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РТ, это оборудование было поставлено в 30 отделений медицинских учреждений Татарстана. И сейчас для врачей-физиотерапевтов, медсестер, работающих в районах республики и Казани, проводится серия обучающих семинаров, где они знакомятся с принципами работы на новом аппарате.

КВ
Лента новостей