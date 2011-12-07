С 1 сентября начинает работать новый Федеральный регистр льготников, имеющих право на получение бесплатных лекарств

Как сообщил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Борис Менделевич, регистр получателей бесплатных средств позволит систематизировать процесс получения льготных препаратов, четко отслеживать процесс их распределения и доставки.

Борис Менделевич подчеркнул, что для более эффективной работы регистр получателей бесплатных лекарств должен иметь возможность взаимодействия с системой маркировки препаратов. Это позволит в режиме реального времени отслеживать и контролировать, какие препараты и в какие сроки льготники действительно получают. Об этом сообщает информационный центр ТРО ВПП «Единая Россия»,

Напомним, бесплатные лекарственные препараты смогут получить инвалиды, участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды, люди с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, орфанными (редкими) недугами.