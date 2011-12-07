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В Татарстане готовятся ввести новые короновирусные ограничения

Управление Роспотребнадзора по РТ рассматривает введение в республике QR-кодов.

В Татарстане собираются ввести новые ограничения, связанные с Covid-19. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«План действий будет составлен к следующей неделе. Сейчас мы анализируем какие группы жителей республики болеют чаще», — сказала Патяшина.

По ее словам, сейчас рассматриваются ограничения на массовых мероприятиях и введение пропуска на крупные площадки по QR-кодам. Обсуждения по этим вопросам еще ведутся.

Ранее Роспотребнадзор РТ заявил об отсутствии необходимости перевода студентов Татарстана на дистанционное обучение.

КВ
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