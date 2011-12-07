Патяшина: нет необходимости переводить студентов на дистанционное обучение

Сейчас в Татарстане нет необходимости переводить студентов на дистанционное обучение. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

«Студенты учатся, соблюдая социальную дистанцию и в масках. Поэтому если заболевает один студент, просто проводится наблюдение за другими студентами, и они вовремя изолируются из коллектива», - пояснила она.

По словам Патяшиной, в Татарстане с начала сентября коронавирусом заболело 46 человек: 16 студентов, 11 школьников и 19 педагогов. Из них 34 случая предотвращены, распространения инфекции за ними не последовало.

«Это были единичные случаи в организованных коллективах», - отметила она.

Ранее одну из групп факультета журналистики института социально-философских наук и массовых коммуникаций (ИСФНиМК) КФУ перевели на дистанционный режим обучения из-за риска распространения коронавируса. Студенты находились в контакте с зараженным COVID-19 человеком.