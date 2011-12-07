Микоз стоп: в лечении важно не упустить момент

Об этом недуге и принципах его лечения рассказывает врач-дермато-венеролог, косметолог, кандидат медицинских наук Анастасия Дедкова.- В России микоз стоп является самым распространенным грибковым заболеванием. Ежегодно он регистрируется более чем у 150 тысяч человек. И хотя грибковая инфекция стоп не представляет серьезной проблемы для здоровья, однако она далеко не безобидна.- Почему же не стоит оставлять без внимания это заболевание?- Актуальность проблемы микоза для населения определяется многочисленными факторами, среди которых наиболее значимыми являются:- широкое распространение грибов среди практически здоровых лиц, особенно на фоне гипергидроза стоп (повышенной потливости);- изменение классической клинической картины микоза;- преобладание микст-инфекции (смешанной), в частности, грибково-бактериальной;- отягощающее влияние грибов на течение различных заболеваний, приводящее к хронизации основного процесса;- повреждение кожи (травмы, трещины);- особенности профессии (военнослужащие, шахтеры);- климат (жаркий и влажный или, наоборот, холодный, когда необходимо носить теплую непроветриваемую обувь);- прием некоторых лекарственных средств (противомикробные, гормональные препараты);- пожилой возраст;- сопутствующие заболевания (сахарный диабет, патология стопы, иммунодефицитные состояния);- плохая гигиена.- Как происходит заражение микозом?- Заразиться грибковой инфекцией очень легко. Чаще заражаются через маникюрные инструменты, которые не обрабатываются должным образом. Также возможно заразиться в местах общего пользования - в бане, бассейне, аквапарке, спортивном зале, на пляже и даже в обувном магазине во время примерки. Если вовремя не начать лечить микоз стоп, то возможно поражение грибком ногтей - онихомикоз, который лечится намного сложнее и дольше, чем грибок кожи.- По каким признакам можно заподозрить заражение грибковой инфекцией?- К врачу следует обратиться при появлении следующих симптомов: шелушение, покраснение кожи стоп, зуд, трещины в межпальцевых складках стоп. Обычно поражаются обе стопы, реже одна.- В чем заключается лечение?- Современные принципы лечения грибковой инфекции направлены на скорейшее удаление причинного фактора - патогенного гриба - из пораженных участков кожи, а также (по возможности) устранение предрасполагающих факторов (повышенной потливости, травматизации, сопутствующих заболеваний и так далее).В настоящее время существует большое количество средств и методов лечения грибковых заболеваний. Однако только противогрибковая терапия - единственно эффективный подход к лечению микоза. Она может проводиться наружно, когда противогрибковый препарат наносится на пораженный участок кожного покрова или ногтевую пластинку, а также системно, когда препарат назначают внутрь.Не стоит заниматься самолечением. Правильное лечение может назначить только врач.