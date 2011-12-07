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В Татарстане коронавирусом заболел еще 51 человек

Направлено на домашнее лечение 38 человек.

В Татарстане выявлен 51 новый случай COVID-19 за сутки. 2 случая завозных, остальные – контактные.

Госпитализировано 13 человек, направлено на домашнее лечение 38 человек.

География новых заболеваний выглядит так: Казань 22 человека, Набережные Челны – 9, Азнакаевский район – 1, Аксубаевский – 1, Актанышский – 1, Балтасинский – 1, Буинский – 1, Высокогорский – 1, Заинский – 2, Зеленодольский – 1, Лаишевский – 1, Муслюмовский – 1, Нижнекамский – 3, Пестречинский – 1, Тукаевский – 1, Черемшанский – 2, Чистопольский – 1, Ютазинский – 1 человек.

В Татарстане на 1 августа зарегистрировано 23 982 случая COVID-19.

За весь период выздоровело 21 283 человек, в том числе 9 человек за минувшие сутки.

КВ
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