Как семья из Татарстана победила коронавирус

— Хочу поделиться приобретенным опытом борьбы с коронавирусом. Где и как его подцепили, понять не можем: перчатки и маски носили, руки мыли. Но не это главное. Нам повезло: врач сразу же назначила правильный набор лекарств. В общем, если у вас поднялась температура, болят уши и горло, ломит суставы (у меня за три дня до повышения температуры буквально «выворачивало» ноги), без промедления обращайтесь к врачу, — рассказала Резида, перечислив, какие им были назначены противовирусные средства, антибиотики, витамины и другие препараты. При температуре в этот список добавлялись жаропонижающие лекарства.

По словам Резиды, есть еще одна рекомендация врачей, работающих в «красной» зоне. Коронавирус «любит» сахар и молоко — это для него отличная питательная среда. Поэтому на период лечения следует отказаться от конфет, печенья, варенья, других сладостей и молока. Подсластить чай можно сухофруктами. Обязательно нужно есть сливочное масло. Без фанатизма, конечно.

— Мы всей семьей исключили и сахар, и молоко, — говорит Резида. — После лечения прошли необходимые обследования. Компьютерная томография показала, что поражений легких, к счастью, ни у кого нет. Сейчас у нас все хорошо. Мы выздоровели. У меня, правда, есть небольшое осложнение — бронхит, но это от того, что в свое время я его недолечила. А так все нормально. Мы пережили сложный период. На собственном опыте могу сказать: если вам поставили диагноз COVID-19, главное — не паниковать и не впадать в отчаянье. И еще одно важное правило — отнеситесь ответственно к предписаниям вашего лечащего врача. Будьте внимательны к своему самочувствию. Берегите себя и своих близких!