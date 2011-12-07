А вы уже сделали прививку от гриппа?

«КВ» решили поинтересоваться у казанцев, прошли ли они вакцинацию и как в целом относятся к ней. Марина Симкачева, доцент кафедры национальных и глобальных медиа КФУ: Делала прививку года два назад во время диспансеризации. Честно говоря, я против введения каких бы то ни было штаммов вирусов в свой организм.Вера Захарова, пенсионерка: Делаю прививку против гриппа почти каждый год. Случается, все равно заболеваю после этого, но зато я уверена, что никаких серьезных осложнений не будет. В моем возрасте это самое важное. Не жду чуда от прививки, но она мне дает чувство спокойствия. Кроме того, я хорошо переношу вакцинацию, никаких покраснений, слабости после нее у меня не бывает. Но до того, как привиться, всегда советуюсь с врачом, рассказываю, какие лекарства принимаю, что болит. Надо всегда помнить, что благодаря вакцинации мы постепенно начинаем забывать о многих страшных болезнях. Это большой успех медицины, его надо ценить, а не критиковать безосновательно. Любая прививка гораздо безопаснее заболевания, от которого она защищает. Арслан Айдаров, работник сферы рекламы: Если честно, после окончания школы и университета я не делал прививок против гриппа. Пока не чувствую в этом потребности, собственных сил организма, к счастью, хватает. Говорят, вакцинация - тренировка иммунитета. Я считаю, что лучше закалять себя спортом, физической активностью, особенно пока молод. Однако не исключаю того, что в будущем буду регулярно делать прививки.Татьяна Бегичева, риелтор: Я не могу сказать, что категорично настроена по отношению к прививкам. Возможно, через неделю-две сделаю. Бывало такое, что я заболевала даже после вакцинации, но болезнь в этих случаях протекала легче. Дополнительно стараюсь осенью и зимой укреплять организм прогулками на свежем воздухе и питанием. Один-два раза в неделю готовлю для домочадцев свежевыжатые соки из апельсина, яблок, моркови и тертого корня имбиря. Чаще делаю салаты из квашеной капусты, например, с картошкой, маринованными опятами, луком. Альфия Вагапова, менеджер по продажам: Пока я отношусь к прививкам нейтрально, но не делаю их. Согласна с тем, что вакцинация повышает иммунитет к определенной болезни, однако не уверена, что прививка в целом укрепляет защитные силы организма. Это в любом случае введение чужеродных белков. Может, стоит перед прививками проходить специальные тестирования, определяющие, какие антитела и в каких количествах присутствуют в крови.