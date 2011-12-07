Уменьшить аппетит сложно, но можно

Чем опасно переедание?Постоянное переедание повышает риск появления диабета и болезни сердца. С увеличением веса появляется необходимость покупать одежду большого размера, что не только сказывается на эмоциональном состоянии, но и затратно. Ожирение по праву называют бичом нашего времени. В развитых странах больше трети населения имеет диагноз «ожирение», а две трети страдают от избыточного веса.Большинство людей мечтают приобрести чудодейственные таблетки, которые легко помогут справиться с проблемой. Современная история медицины показала, что таких таблеток нет и, вероятнее всего, никогда не будет. То, что обещают продавцы в рекламе, часто в лучшем случае не помогает сбросить лишние килограммы. Нередко вместо потери веса люди получают серьезное расстройство здоровья. Это могут быть тревожное состояние, инсульт, головная боль и нарушение работы сердца. Те вещества, которые подавляют аппетит, влияют напрямую на головной мозг, их действие подобно наркотическому эффекту. Употребление таких веществ может быть прописано только врачом, который оценит возможные риски и необходимость такого медицинского сокращения аппетита.Существуют натуральные и безопасные способы обуздания желания поесть. Придется изменить свой рацион питания и ограничить потребление вредных продуктов. Восстановление здоровья потребует определенных волевых усилий, но конечный результат стоит затраченных сил.Некоторые продукты сами по себе способны подавлять аппетит и поддерживать здоровье.Натуральные средства «от аппетита»Специи имеют в составе антиоксиданты, которые поддерживают метаболизм, нормализуют пищеварение, стимулируют сжигание жира и защищают сосуды.Исследования показали, что употребление красного перца перед едой снижает тягу к жирной, калорийной пище. Подобным полезным эффектом обладают имбирь, корица и черный перец.Продукты с клетчаткой дают чувство наполнения желудка, а калорийность растительной пищи довольно низкая. Для похудения надо добавить в рацион питания семена льна, бобовые, орехи, фрукты и овощи. Надо учитывать, что орехи и некоторые фрукты содержат большое число калорий. При этом активные растительные соединения ускоряют усваивание питательных веществ и препятствуют росту жировой ткани.Уменьшить аппетит можно и с помощью ароматических веществ. Эфирные масла имеют в составе летучие соединения, которые действуют непосредственно на мозг. При вдыхании они снижают аппетит, нормализуют гормональный фон и стимулируют обмен веществ. Приятный аромат улучшает настроение и активизирует выработку энергии. Масло можно распылить с помощью диффузора или просто растереть в ладонях и нюхать. Для использования на коже эфирное вещество необходимо разбавить кокосовым или миндальным маслом. Для обуздания аппетита эффективно применение масла грейпфрута, бергамота, лимона, розмарина, можжевельника и корицы.В период похудения полезно пить больше воды. Обезвоживание замедляет метаболизм и приводит к откладыванию жира. Хорошо выпить стакан воды утром и потреблять дополнительно жидкость перед едой. Это наполняет желудок и ослабляет аппетит, помогает снизить калорийность пищи.Постоянный стресс провоцирует усиление аппетита. Стремление «заесть» проблему приводит к весьма неблагоприятным последствиям. Во время стресса увеличивается производство гормона кортизола, который стимулирует аппетит и активизирует наращивание жира на животе. Дыхательные упражнения помогают успокоиться и отвлечься от негативных мыслей. Достаточно просто медленно вдыхать и выдыхать воздух.Медитация, йога, увлекательное хобби, встреча с друзьями, физические упражнения помогают справиться с депрессией и отвлекают от еды.После бессонной ночи человек чувствует слабость, разбитость и уменьшение энергии. Но аппетит при бессоннице возрастает. Отсутствие сна стимулирует производство кортизола - гормона, усиливающего аппетит. Поэтому стоит наладить полноценный ночной отдых, это нормализует гормональный фон и ускорит обмен веществ. Некоторые привычки усиливают желание поестьНельзя делать большие перерывы между приемами пищи. При редком питании человек чаще передает, так как чувство сытости приходит, когда съедено слишком много.Это покажется странным, но резкое сокращение калорийности пищи часто приводит к негативным результатам. При недостатке питательных веществ начинают слабеть мышцы и замедляется обмен веществ. Организм включает режим экономии запасов жира, и похудение идет медленнее. Полезно принимать пищу через каждые три часа, отдавая предпочтение овощам, постному мясу и продуктам с клетчаткой. Постоянная наполненность желудка позволит исключить переедание.Когда-то даже специалисты считали, что любые жиры приводят к увеличению веса. Уже доказано, что ненасыщенные жиры являются важной частью диеты для похудения. Надо понимать, что жирное жареное мясо, полуфабрикаты и продукты быстрого питания не относятся к здоровой пище. Полезные ненасыщенные жиры находятся в орехах, семенах растений, оливковом масле, авокадо и морской рыбе.Чтобы сбалансировать обмен веществ, надо есть без спешки. Привычка хватать пищу на бегу негативно действует на здоровье. При быстром поглощении продуктов желудок не успевает дать сигнал мозгу о насыщении. Кроме того, быстрые перекусы нарушают пищеварение и не позволяют контролировать количество пищи.Ученые говорят о том, что дробное и здоровое питание помогает наладить аппетит без использования каких-либо препаратов. Важно придерживаться здорового образа жизни.