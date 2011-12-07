Нужно ли делать прокол при гайморите

О проколе, а также о самом гайморите и его лечении мы поговорили с заведующей лор-отделением ГКБ № 16, врачом-оториноларингологом Екатериной Лаптевой.

— Екатерина Игоревна, каковы симптомы гайморита? Как понять, что это не обычный насморк?

— Гайморит — это заболевание, которое является осложнением обычного насморка. Его симптомы — головная боль, выделения из носа желтого или зеленого цвета, которые могут сопровождаться неприятным запахом. Может ощущаться боль в области верхнечелюстных и лобных пазух, боль и чувство распирания при наклоне головы вперед, при надкусывании в области верхнечелюстных пазух в проекции верхних зубов. Боль проявляется при наклоне головы, наполнении пазух.

— Каковы осложнения этого заболевания?

— Реактивный отек щеки со стороны пазухи, пораженной гайморитом. Могут быть такие грозные осложнения, как флегмона орбиты — нагноение глаза, менингит.

— В чем причины гайморита?

— Гайморит подразделяется на острый и хронический. Острый — это осложнение банального насморка. Оно развивается по причине выраженного отека в полости носа, затруднения оттока из верхнечелюстных пазух и, соответственно, нагноения слизи. При хроническом гайморите наблюдается обострение воспалительного процесса при простуде, неблагоприятных условиях, отеке в носу.

— В каких случаях встает вопрос о проколе?

— Когда идет тотальное заполнение пазухи, отсутствует отток из естественного соустья, нет положительной динамики при консервативном лечении, пациенту предлагается сделать прокол. Это позволяет очистить пазуху и восстановить дренажную функцию.

— А сколько времени нужно для того, чтобы оценить эффективность консервативного лечения?

— Пять-семь дней. Если по истечении этого времени нет никакого улучшения состояния либо отрицательная динамика, встает вопрос о проколе.

— Как выполняется процедура? Сколько времени занимает?

— Процедура прокола длится пять-десять минут. Она делается под местной аппликационной анестезией. Вначале в нижний носовой ход минуты на три ставится анемизация с сосудосуживающим средством — для снятия отека и обезболивания. Вводится раствор десятипроцентного лидокаина (при условии, что у пациента нет на него аллергии) или другого анальгетика. Затем специальной иглой (иглой Куликовского) мы делаем пункцию и уже через иглу с канюлей промываем пазуху раствором антисептика.

— Это болезненная процедура?

— Нет, хотя довольно неприятная. При промывании жидкостью при полностью заполненной пазухе появляется чувство распирания, небольшой ломоты. Но резкой боли нет.

— Каковы преимущества и недостатки этого метода лечения?

— В интернете очень много мифов о пункции. Например, пишут, если сделан прокол, потом придется делать его всю жизнь. Но это утверждение не имеет под собой никаких оснований. Человек может сделать прокол один раз и больше не возвращаться к этой процедуре. При хроническом гайморите, если естественное соустье закрыто полипозной тканью или отеком, при каждом насморке может вставать вопрос о пункции, но не потому, что она была сделана однажды.

— Могут ли быть какие-то нежелательные последствия прокола?

— Нет. Конечно, может быть осложнение в виде щечной пункции, когда раствор попадает под кожу. Но в этом нет ничего особенно страшного — на следующий день отек спадает. И такая ситуация возможна только в том случае, если выбрана не совсем верная техника.

— Может ли процедура под названием «кукушка» быть альтернативой прокола? Достаточно ли она эффективна при тяжелых формах заболевания?

— Это часть консервативного лечения. «Кукушка» представляет собой процедуру промывания полости носа раствором антисептика. Это достаточно хороший, действенный метод. Но при тяжелых формах заболевания «кукушка» неэффективна. Противопоказанием к ней является отит. Причина в том, что при «кукушке» можно нагнать в уши ту жидкость, которой проводится промывание, вместе с присутствующей в ней инфекцией. Поэтому, если параллельно с гайморитом есть отит, лучше сделать прокол.

— Есть ли какие-то альтернативы проколу?

— Тем, кто не хочет делать пункцию, мы предлагаем процедуру с использованием ЯМИК-катетера. Это промывание носа через катетер, которое стимулирует соустье и пазуху к естественному очищению. Но это еще более неприятная процедура, чем прокол. К тому же нет гарантии, что она окажется эффективной. При нежелании делать пункцию может быть назначена также гормонотерапия.

— Есть ли противопоказания к проколу?

— Это различные свищи из верхнечелюстной пазухи — отверстия между пазухой и зубом или же щекой. При их наличии жидкость, вводимая при пункции, может попасть в щеку или зуб. Еще одно противопоказание — радикальные операции на околоносовых пазухах, сделанные недавно, до полугода назад. Так как в этом случае жидкость может пойти в глаз, щеку или лоб.

— Каков процент людей, страдающих гайморитом, которым делают прокол?

— На сегодняшний день это примерно процентов восемь. Прокол делается немногим, потому что на данный момент разработано много действенных методов консервативного лечения: хорошие антибиотики, другие лекарственные препараты, различные эффективные способы промывания, гормональная и противоотечная терапия.

— Что можно порекомендовать для профилактики гайморита?

— При насморке с сильной заложенностью носа надо использовать сосудосуживающие капли не более пяти дней. Через пять-десять минут после их применения, когда сойдет отек, промывать нос солевым раствором. Идти к врачу при отсутствии эффективности самолечения в течение трех-пяти дней (потому что банальный насморк через это время обычно проходит).

Кстати

Гайморит — очень распространенное заболевание. 45 — 50% людей, обращающихся к оториноларингологам по неотложной помощи, страдают именно им.