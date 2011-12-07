В Татарстане до 2024 года откроют 9 центров амбулаторной онкологической помощи

В рамках федерального проекта в 2019 году Министерством здравоохранения РТ закуплено 124 единицы медицинского оборудования для переоснащения и дооснащения 30 детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций республики на сумму свыше 290 млн рублей. Большая часть средств выделена из федерального бюджета - 169 млн рублей, оставшаяся часть суммы - из республиканской казны. Оборудование поставлено и введено в эксплуатацию.

Одно из приоритетных направлений - увеличение доли выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях (I - II стадии) с 59,5 до 60,3%. Хорошие результаты дают скрининговые, профилактические обследования и диспансеризация населения. Всего за 2019 год выявлено свыше 16,5 тыс. случаев злокачественных новообразований, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Заболеваемость, связанная со злокачественными новообразованиями, составила 423 случая на 100 тыс. населения, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля пациентов с новообразованиями, выявленными на ранних стадиях, составила 60,3%.

В Татарстане до 2024 года должны открыться 9 центров амбулаторной онкологической помощи в 8 районах. В частности, в 2021 году это произойдет в Зеленодольске, в 2021 году - в Нижнекамске, в 2022 году - в Набережных Челнах и Альметьевске, в 2023 году - в Арске и Буинске.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году завершены работы по строительству 45 фельдшерско-акушерских пунктов по модульной технологии, 10 врачебных амбулаторий. Кроме того, закупается новое медицинское оборудование, в том числе в 2019 году закупили 4 передвижных медицинских мобильных комплекса и 7 передвижных флюорографов.

К 2024 году минздравом планируется создать сервис - личный кабинет пациента «Мое здоровье» на порталах государственных и муниципальных услуг России и Татарстана. Ожидается, что это позволит решить проблемы с записью к врачам и очередями в медучреждениях.

С 2019 года стартовал новый проект «Новая модель медицинской организации, оказывающая первичную медико-санитарную помощь». Он направлен на оказание доступной, быстрой и качественной медицинской помощи населению.