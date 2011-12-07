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Вторую дозу вакцины от COVID-19 отказались получить 11 тысяч татарстанцев

Иммунитет после вакцинации сможет выработаться только после второй прививки. 

Первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев рассказал, что в Татарстане на прививку второй дозы вакцины от коронавируса не пришли 11 тыс. жителей республики.

«Есть люди, которые не пришли на вторую прививку. Таких 11 тыс.», — отметил он. Абашев напомнил, что иммунитет после вакцинации сможет выработаться только после второй прививки. При этом, чтобы избежать путаницы с препаратами, сделать ее он посоветовал татарстанцам там же, где они делали первую.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что после вакцинации в Татарстане COVID-19 заболели 14 человек.

КВ
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