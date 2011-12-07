Алексей Никишенков: Штамм коронавируса «Дельта» может проявляться в виде расстройств желудочно-кишечного тракта

Пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что штамм коронавируса «Дельта», известный как «индийский», может проявляться у коронавирусных пациентов в виде расстройств желудочно-кишечного тракта, сообщает ТАСС.

По словам специалиста, в последнее время пациентов, которым поставлен диагноз «коронавирус», часто беспокоят боли в животе и диарея.

«Этот симптом добавился к тому, что было раньше, а именно — кашель, слабость, миалгия (боль в мышцах)», — сообщил врач.

Он добавил, что на практике специалисты пульмонологии не знают, какой штамм берётся на предмет рассмотрения, ведь отдельных исследований на подвид коронавируса не проводится. Но абсолютно точно можно сказать, что последние замеченные у больных симптомы могут дать большее понимание об особенностях штамма инфекции.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что индийским штаммом коронавируса Covid-19 заразились 16 татарстанцев.