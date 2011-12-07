Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В соседней с Татарстаном Башкирии ужесточили антиковидные меры для посещения общественных мест

При посещении общественных мест потребуется сертификат о вакцинации или справка о перенесенной инфекции. 

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти Башкортостана введут дополнительные антиковидные меры. При посещении общественных мест от жителей республики потребуют сертификат о вакцинации или справку о недавно перенесенном коронавирусе. Об этом рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров на совещании с правительством республики.

«Ситуация с коронавирусом очень сильно осложняется. Прежде всего тем, что темпы вакцинации сильно упали. Наверное, мы провакцинировали уже всех людей, которые бережно относятся к своему здоровью и здоровью близких. Остались люди, у которых есть сомнения, необходимо усилить пропагандистскую работу», — заявил Хабиров.

С 4 октября музеи, театры, кинотеатры, спортивные мероприятия, торговые центры, салоны красоты, спа-салоны, возможно посещать исключительно при наличии сертификата о вакцинации или справки о недавно перенесенном COVID-19.

Напомним, сейчас в Татарстане готовятся ввести новые коронавирусные ограничения.

КВ
Лента новостей