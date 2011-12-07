В соседней с Татарстаном Башкирии ужесточили антиковидные меры для посещения общественных мест

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти Башкортостана введут дополнительные антиковидные меры. При посещении общественных мест от жителей республики потребуют сертификат о вакцинации или справку о недавно перенесенном коронавирусе. Об этом рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров на совещании с правительством республики.

«Ситуация с коронавирусом очень сильно осложняется. Прежде всего тем, что темпы вакцинации сильно упали. Наверное, мы провакцинировали уже всех людей, которые бережно относятся к своему здоровью и здоровью близких. Остались люди, у которых есть сомнения, необходимо усилить пропагандистскую работу», — заявил Хабиров.

С 4 октября музеи, театры, кинотеатры, спортивные мероприятия, торговые центры, салоны красоты, спа-салоны, возможно посещать исключительно при наличии сертификата о вакцинации или справки о недавно перенесенном COVID-19.

Напомним, сейчас в Татарстане готовятся ввести новые коронавирусные ограничения.