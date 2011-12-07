Почему не стоит испытывать судьбу, веря мифам о вакцинации?

Формат в виде «брейн-ринга», в котором прошло мероприятие, был выбран впервые. Все гости поделились на три команды: медики, пациенты, СМИ и блогеры. После того как организатор - главный врач городской поликлиники №20 Елена Ахметзянова, где и прошел круглый стол, озвучивала мифы, связанные с вакцинацией, команды обсуждали информацию и выносили подтверждающий или опровергающий вердикт. Среди обсуждаемых тем были затронуты последствия вакцинации, наличие опасных веществ в вакцине, разрушение естественного иммунитета и другие. Члены жюри: главный специалист Минздрава РТ по иммунопрофилактике Дмитрий Лопушов, зам. главврача городской поликлиники №20 по эпидемиологическим вопросам Марина Добровольская и главный инфекционист Приволжского федерального округа Ирина Кравченко, опровергали мифы с экспертной точки зрения.

Благодаря вакцинации победили оспу

К слову, среди участников было, как выяснилось, много людей, перенесших коронавирусную инфекцию, поэтому дебаты разгорелись жаркие. Как напомнила Елена Ахметзянова, в послевоенные годы вакцинация от опасных болезней была в нашей стране на особом контроле. Благодаря этому удалось полностью искоренить некоторые опаснейшие болезни, такие как оспа. Специалисты недоумевают, что могло с годами поменяться в головах россиян, когда пошли массовые отказы от прививок? Даже сегодня, когда мир переживает пандемию новой коронавирусной инфекции, общественный опрос посетителей поликлиники показал, что вакцинироваться от нее готов далеко не каждый. Тогда медики стали изучать проблему в соцсетях, интернете. В итоге были выделены несколько основных мифов о вакцинации.

Самый распространенный - вакцинация не является 100-процентной защитой от болезни, и что лучше переболеть. Медики объясняют, что ответная реакция на вакцину, образование иммунитета - дело сугубо индивидуальное. Да, кто-то все-таки заболевает этой болезнью, от которой прививался, но таков процент не велик. И стоит ли испытывать судьбу, отказываясь от прививки, если последствия болезни могут быть даже фатальны?

Защита образуется в любом случае, но какой ценой!

Как сказал Дмитрий Лопушов, после прививки защита организма в любом случае образуется. Если б знать заранее, какой ценой может достаться естественный постинфекционный иммунитет. Поэтому лучше все-таки провакцинироваться. Как отметила Ирина Кравченко, во все времена была известна такая поговорка «Болезнь легче предупредить, чем лечить».

Также специалисты напомнили о тех эпидемиях, которые вспыхнули в нашей стране в тот момент, когда был ослаблен контроль за вакцинацией. Вспомните эпидемию разгулявшейся дифтерии, когда погибло 4 тысячи человек. Тогда победили эпидемию просто - стали проводить «подчищающую» вакцинацию, то есть делать прививки всем, кто раньше не прививался. В итоге за последние 20 лет - ни одного случая заболевания.

Последствия от гриппа не менее опасны, чем от коронавируса, подтвердили медики. Врачи отмечают, что после вспышки гриппа повышается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, и все погибшие перенесли грипп.

Как быть, если каждый день появляется информация о новых видах коронавируса? Медики едины в мнении: предлагаемые сегодня вакцины от коронавируса способны справиться со всеми известными видами его мутации.

О температуре и наличии в вакцине опасных веществ

Что касается побочных эффектов, то температура - это естественная реакция на введение вакцины. Наоборот, ее наличие говорит о том, что запустились защитные механизмы организма. За последние 15 лет в Татарстане не было зарегистрировано ни одного случая, чтобы вакцинация привела к инвалидности, к каким-либо серьезным осложнениям, отметили специалисты.

Когда речь пошла о наличии в вакцине опасных веществ, Дмитрий Лопушов рассказал, что нашел в составе магазинной квашеной капусты опасное вещество - консервант. Если представить, сколько опасных веществ поступает в организм с вакциной, и сколько мы всего потребляем вредного в жизни, то стоит ли переживать за те дозы, что попадают в организм с прививкой?

Все вакцины проходят многоуровневую проверку и признаны безопасными, напоминают специалисты. Более того, сам принцип создания вакцины известен давно. В случае с коронавирусом поменялся лишь вводимый патоген. Модель вакцины давно отработана и апробирована, подчеркнула напоследок Ирина Кравченко и напомнила, что в случае сомнений специалисты всегда готовы ответить на возникающие вопросы.



