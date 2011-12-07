Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Марина Патяшина назвала темпы вакцинации в Татарстане недостаточными: привились около 13% взрослых

Руководитель Роспотребнадзора РТ отметила стабильное число заражений COVID-19 в республике.

На совещании в Доме Правительств Глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина выразила своё опасение на счёт стабильного уровня инфекционного заражения COVID-19 в РТ, сообщила пресс-служба президента РТ.

По её словам, стабильное число заражений в апреле-мая равняется 33-34 случаям. Это можно назвать стабилизацией, но ещё много невакцинированных людей в республике. Патяшина высказала опасения, что, если к осени в республике не будет достигнут 60-процентный охват привитого населения, возможность сезонного роста заболеваемости увеличится. Сейчас привито 385 тыс. человек — 12,6 процента от взрослого населения.

Она напомнила, что наиболее высокий уровень вакцинации наблюдается у работников бюджетных организаций. Среди сотрудников силовых структур — 27 процентов, работников образовательных организаций — 18 процентов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что жители Казани с 1 июня получили возможность сделать прививку от COVID-19 по дороге на работу у станций метро.

КВ
Лента новостей