Марина Патяшина назвала темпы вакцинации в Татарстане недостаточными: привились около 13% взрослых

На совещании в Доме Правительств Глава Роспотребнадзора РТ Марина Патяшина выразила своё опасение на счёт стабильного уровня инфекционного заражения COVID-19 в РТ, сообщила пресс-служба президента РТ.

По её словам, стабильное число заражений в апреле-мая равняется 33-34 случаям. Это можно назвать стабилизацией, но ещё много невакцинированных людей в республике. Патяшина высказала опасения, что, если к осени в республике не будет достигнут 60-процентный охват привитого населения, возможность сезонного роста заболеваемости увеличится. Сейчас привито 385 тыс. человек — 12,6 процента от взрослого населения.

Она напомнила, что наиболее высокий уровень вакцинации наблюдается у работников бюджетных организаций. Среди сотрудников силовых структур — 27 процентов, работников образовательных организаций — 18 процентов.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что жители Казани с 1 июня получили возможность сделать прививку от COVID-19 по дороге на работу у станций метро.