Авдонина: к ноябрю в Татарстане должно быть привито более 80% взрослого населения

В Татарстане продолжается работа по достижению коллективного иммунитета к коронавирусу. О новых решениях журналистам рассказала замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня оперативным штабом уже принято решение, и есть поручение о том, что 60% коллективного иммунитета — это маловато. И мы сейчас стремимся уже к 80%», — заявила спикер. Привить татарстанцев рассчитывают до 1 ноября.

Напомним, на сегодняшний день в Татарстане от коронавируса вакцинировались 863 275 человек. А постановления об обязательной вакцинации сотрудников получили 273 предприятия республики.