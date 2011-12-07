Побочный эффект: куда обращаться с жалобой на лекарство?

Все это побочные действия препарата. А есть ли лекарства без побочных эффектов, которые бы соответствовали его высокой цене? И куда обращаться с жалобой на лекарство, которое вас не вылечило, а искалечило? Об этом наш корреспондент беседует с руководителем Росздравнадзора РТ Любовью Шайхутдиновой:- Любовь Николаевна, а сколько у лекарств бывает побочных эффектов?- Сказать, что бывает много отравлений и много, выражаясь простым языком, побочек - не совсем корректно. Тем не менее, соответствующая система регистрации у нас выстроена. Имеются приказы Минздрава РФ о том, что каждый случай нежелательной лекарственной реакции должен быть в обязательном порядке направлен в Росздравнадзор. То есть мы должны иметь эту информацию.Если это смертельный случай, а такое, к сожалению, тоже бывает, то в обязательном порядке проводится расследование, которое состоит из двух позиций. Первая - проверить качество лекарственного препарата. Не связано ли это с его фальсификацией или недоброкачественностью? После того, как установили, что лекарство качественное, начинается вторая часть работы - оценивается его клиническая составляющая. Мы смотрим, были ли у пациента показатели для назначения этого препарата, не было ли противопоказаний? В обязательном порядке вся эта информация направляется в Москву, куда она стекается со всех регионов России. И если мы будем иметь накопление критической массы однотипных реакций со всех концов страны (например, из всех регионов пришло извещение об одной и той же реакции на один и тот же препарат), то в таком случае препарат может быть снят с производства. Такие ситуации бывают, но очень редко. В год только один - два лекарственных препарата снимается с производства именно с фиксацией нежелательных реакций.- Куда больному обратиться, если после приема лекарства у него появились явные побочные действия?- Если препарат дает побочный эффект, то пациент сначала должен обратиться к своему участковому доктору. Врач обязан заполнить соответствующее извещение и послать его в надзорный орган. Это идеальная система. Но зачастую пациенты приходят к врачам не с побочными реакциями, а жалуются на неэффективность того или иного препарата.Стоит помнить, если человек 10 лет принимал один и тот же препарат, а потом он вдруг перестал помогать, то в этом случае речь не обязательно идет о неэффективности лекарства. Возможно, организм привык к одному и тому же лекарственному препарату и просто требуется его замена. Ее и нужно определить лечащему доктору. Но зачастую пациенты сами, без похода к врачу, присылают нам упаковки, на их взгляд, неэффективных или недоброкачественных препаратов. В этом случае мы направляем лекарства в нашу подведомственную лабораторию, которая осуществляет контроль качества лекарственных препаратов. Если препарат оказался качественным, проводим разбор клинической ситуации: было ли показано применение этого лекарства больному? Не было ли противопоказаний? Какова причина реакции?- Сейчас практически у каждого препарата - масса аналогов. Врач выписывает нам одно лекарство, а приходим в аптеку и слышим: «Возьмите более дорогой аналог, он качественнее и эффективнее». Кому верить и какой препарат выбрать: дороже или дешевле?- Что касается стоимости, в настоящее время принята методика выписывания лекарственных препаратов по химической формуле, без торгового наименования. Поэтому в идеале доктор должен выписать препарат, исходя из формулы. Да, фармацевт может предложить лекарство в разной ценовой категории. Пациент же в зависимости от того, насколько ему помогает лекарство, должен выбрать тот или иной препарат. Об эффективности более дорогого препарата - спорный вопрос. Цена с эффективностью не связана. Больше всего она связана с состоянием организма, который реагирует на тот или иной препарат.- Родители стали массово отказываться от прививок детям именно из-за их побочных эффектов. Насколько они правы, и надо ли бояться вакцинации?- Вопрос важный. К сожалению, с одной стороны, мы имеем большой поток обращений от матерей, которые не хотят прививать малышей, но требуют, чтобы их детей принимали в детский сад, то есть в организованный коллектив. А с другой стороны, имеем аналогичную информацию о том, что нельзя подвергать риску заражения детей, которые привиты, от тех детей, которые не привиты. Каждая такая ситуация рассматривается индивидуально.Но все-таки реакции на вакцины регистрируются чаще, чем на лекарственные препараты. Однако могу сказать, что это не частое явление. Отечественные вакцины достаточно безопасные. Они проходят множественные степени контроля. Только благодаря вакцинации мы достигли ликвидации многих инфекционных заболеваний, например, оспы. От нее раньше была прививка, а сейчас от этой инфекции даже не прививают, поскольку мы ее ликвидировали. Я считаю, что процесс вакцинации несомненно важен. И если у ребенка нет противопоказаний, то им нужно пользоваться.