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В Татарстане еще 50 человек заболели коронавирусом

За минувшие сутки выздоровели 8 человек.

В Татарстане еще 50 человек заболели COVID-19, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За все время в республике было выявлено 24 337 случаев коронавируса, выздоровели 21 550 человек, из них 8 за минувшие сутки.

Всего из-за осложнений течения болезни скончались 633 человека за весь период.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.

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