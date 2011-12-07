В Казани открылся мобильный пункт вакцинации в Леруа Мерлен

С 9 июля в казанском торговом центре «Леруа Мерлен» на улице Фатыха Амирхана открывается мобильный прививочный пункт. Как отметил замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков во время пресс-конференции, такие объекты создают для тех, кто не хочет идти в лечебное учреждение.

«Это уже не импульсивный момент вакцинации, что вот я прохожу по торговому центру и решил вакцинироваться как это было в самом начале и поэтому мы открывали в торговых центрах пункты вакцинации, некоторая часть населения осознанно идет в торговые центры», — сказал Жаворонков.

В ближайшее время будут открыты еще несколько мобильных пунктов. Кроме того, сейчас можно привиться в пунктах около четырех станций метро. По словам замминистра, как только изменится температурный режим такие пункты будут размещены около всех станций.