Можно ли отравиться картошкой?

Именно этот стратегически важный продукт стал предметом изучения экспертов Роскачества, которые запустили спецпроект по исследованию картофеля. Его целью было ответить на три главных потребительских вопроса. Действительно ли в клубнях картофеля накапливаются вредные для здоровья человека пестициды? Правда ли, что молодая картошка полезнее старой? Верно ли, что позеленевшую картошку нельзя есть?Проведя эксперимент, эксперты также выяснили, содержатся ли в картофеле тяжелые металлы, ведь клубни могут впитывать в себя вредные вещества из почвы. Кроме того, они изучили, какими болезнями поражена исследованная картошка и опасны ли они для здоровья человека, а также сравнили, где лучше покупать картошку - на рынке или в магазине. Для эксперимента в июле этого года специалисты Роскачества закупили на рынках и в сетевых магазинах ранний картофель (вся картошка, собранная до 1 сентября, считается ранней) и картофель сезона 2017 года, выращенный в России и за рубежом. К какому-то определенному сорту привязываться не стали. Все корнеплоды исследовали по 181 показателю безопасности и качества, из которых 26 - показатели технического регламента. Результаты исследований позволили ответить на поставленные вопросы и выяснить, какие из предположений потребителей правдивы, а какие всего лишь страшилки, которым не стоит верить.Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.Утверждение, что картошка напичкана пестицидами, всего лишь миф, страшилка. Результаты исследования позволяют утверждать, что при соблюдении регламента применения препаратов (дозировки и сроков выдержки от момента обработки до поставки) в клубнях не обнаруживается остаточное количество пестицидов. В тех случаях, когда эксперты обнаружили в импортной и отечественной картошке следы препаратов, их количество было значительно ниже максимально допустимого уровня.Польза молодой картошки преувеличена. Эксперты Роскачества опровергли миф о том, что молодая картошка полезнее старой. Специалисты зафиксировали в некоторых образцах ранней импортной и отечественной картошки превышение допустимых норм нитратов. По мнению специалистов, это связано с тем, что картошка не созрела до конца, то есть продолжала расти, и метаболизм азота внутри тканей клубня был очень высоким, поэтому и концентрация нитратов была повышенной. При этом в старой картошке меньше нитратов, так как со временем они переходят в безопасные для здоровья человека белковые и азотистые соединения.Позеленевшая картошка не ядовита. Большая часть картофеля была с зелеными пятнами на кожуре (соланином). Но содержание соланина в исследованном картофеле не превышает допустимых норм. Такой картофель можно есть, предварительно сняв с клубня толстый слой кожуры. Да, с точки зрения экономии это невыгодно, но так вы полностью себя обезопасите. Кстати, относительно отравления соланином: эксперты убеждены, что это практически невозможно. Чтобы отравиться соланином, нужно съесть содержащие это соединение стебли, листья и картофель (с зеленой кожурой). Вряд ли кто-либо в здравом уме будет это делать.Тяжелые металлы в картофеле. Впервые за долгие годы эксперты выявили превышение по содержанию кадмия в раннем импортном картофеле из сетевого магазина и раннем картофеле с рынка (происхождение не указано). Кадмий мог попасть в картофель при бесконтрольном применении минеральных удобрений, потому что в некоторых из них он используется как сопутствующий элемент. Еще один путь проникновения кадмия в картошку - если она росла в экологически неблагоприятном месте, например недалеко от нефтеперегонных заводов и металлургических предприятий.Картофельные болезни безопасны для человека. Большая часть картофеля поражена различными болезнями, но они не опасны для человека. Где лучше картофель - на рынке или в магазине? В сетевых магазинах встречается проросший картофель, что свидетельствует о нарушении условий хранения, но на вкусе картофеля это не отражается. В то же время и на рынке, и в магазине можно купить картошку с зелеными пятнами (соланином), комьями земли на кожуре, механическими повреждениями. Кроме того, и в сетевых магазинах, и на рынке можно купить картофель, пораженный болезнями. Следовательно, нельзя однозначно утверждать, что на рынке картофель лучше, чем в магазине. И еще несколько советов от специалистов, приведенных на сайте Роскачества roskachestvo.gov.ru.Картофель должен иметь красивый товарный вид. Отдавайте предпочтение картошке среднего размера; как правило, в таких клубнях находится оптимальное количество полезных веществ и минимальное количество вредных.По некоторым «приметам» можно дать рекомендации о применении того или иного картофеля. Например, розовая картошка хороша для жарки, желтоватая - для супа и борща, а из белых рассыпчатых сортов получается отличное пюре.Не покупайте проросший картофель. Но если он оказался в вашей сумке, то перед приготовлением срежьте толстый слой кожуры.