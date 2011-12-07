В Роспотребнадзоре назвали категории людей, которым противопоказана вакцинация от ковид

В Роспотребнадзоре назвали шесть категорий людей, которым противопоказана вакцинация от Covid-19.

Эксперты отметили, что не рекомендуют прививаться тем, кто перенес коронавирусную инфекцию в течение последних шести месяцев. У этой категории уже есть выработанные антитела. Если есть подозрения на перенесенную болезнь, стоит выяснить уровень антител с помощью анализа крови.

Также с вакцинацией надо быть очень осторожными аллергикам. Тем, у кого есть аллергические реакции на компоненты вакцины, прививаться не стоит. Как и тем, кто в принципе гиперчувствителен ко всем лекарственным препаратам. Следующие категории — это беременные и кормящие женщины, а также подростки до 18 лет. Прививка противопоказана и тем, у кого есть заболевания крови или новообразования.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Татарстане выявлены первые случаи заболевания британским штаммом коронавируса. Единственной мерой, позволяющей заблаговременно обезопасить себя, остается вакцинация.