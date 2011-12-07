Что приводит детей в травмпункт

Три часа дня. Травмпункт детской поликлиники №3 при ДРКБ. В коридоре в очереди к специалистам я насчитала 15 человек. Но из них больше всего мам с маленькими детьми. В конце коридора что-то оживленно обсуждают три подростка. Приема из них ждет только один - десятиклассник Данил, пояснили ребята. Остальные пришли за компанию. Школьник упал на улице и повредил палец. Молодая мама Надежда поведала, что дочка ударилась в бассейне на соревнованиях по плаванию, у нее болит рука. Восьмиклассник Гоша упал во время игры в футбол, его привела сюда боль в запястье. Еще одна мама, Эльвира, пришла в травмпункт с дочкой, у которой после игры с сестрой заболел пальчик. У кабинета заведующей - две мамы с грудничками. У одного младенца неонатолог при осмотре предположила дисплазию - недоразвитие тазобедренного сустава. Малышу нужно сделать УЗИ и проконсультироваться с травматологом-ортопедом. О самых распространенных травмах у детей «КВ» поговорили с доцентом кафедры травматологии, ортопедии и хирургии экстремальных состояний КГМУ, к.м.н., заведующей травмпунктом поликлиники №3 при ДРКБ Гульнарой Файзрахмановой. По словам специалиста, дети получают травмы, даже когда играют дома, - упал и сломал руку. Но чаще всего несчастья случаются с ними на улице. Наиболее распространенные травмы - переломы и повреждения хряща лучевой кости, локтевого, коленного и голеностопного суставов. - А если ребенок неудачно спрыгнет или упадет с качелей, он может получить даже перелом позвоночника. А иногда сотрясение головного мозга, - отметила травматолог. - Эти же травмы они получают при катании с горки. А при катании на велосипеде, роликах, коньках и лыжах чаще всего страдают конечности. Немало опасностей для детей таят спортивные игры, например тот же футбол. Но самые опасные травмы, так называемые политравмы, приобретаются в результате ДТП. Иногда таких детей вначале доставляют в травмпункт для оказания первой помощи, а затем направляют в специализированные медучреждения. После травм могут возникнуть осложнения. Например, может развиться остеомиелит. Бывают такие осложнения, как неправильно сросшийся перелом и ложный сустав, сообщила доктор. Иногда после травм развивается контрактура сустава, от чего в нем возникает ограничение движения. После снятия гипса сустав сразу не разгибается, и врачам приходится долго работать над восстановлением его функции. Сколько времени уходит на восстановление? Это зависит от того, что именно повреждено. Если палец, то около четырех недель. Если лучевая кость, то примерно пять-шесть недель. Но все индивидуально. При переломе со смещением проводится оперативное лечение с временным вставлением металлоконструкции на период от 6 месяцев до года, пояснила специалист. - Гульнара Мубараковна, какой должна быть первая помощь при травмах? - В первую очередь нужно правильно провести иммобилизацию - обездвижить поврежденную часть тела. Это можно сделать из подручных материалов, например картонки или палочек. Следует прибинтовать их к травмированному месту. Но при сломанном позвоночнике ребенка лучше не трогать, ждать приезда скорой. На рану же нужно наложить асептическую повязку. При кровотечении важно правильно наложить жгут и указать время, когда это сделано. Жгут нельзя держать долго. Иначе может произойти омертвение конечностей. Читайте также: в Татарстане сокращается число случаев выявления запущенного рака.