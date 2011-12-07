В Татарстане сокращается число случаев выявления запущенного рака

При этом в 2019 году в республике по сравнению с предыдущим годом на 1,2% повысилась заболеваемость раком. Она составила 418,5 случаев на 100 тыс. населения. Этот показатель связан, кроме прочего, и с выявляемостью новообразований. Смертность же от злокачественных новообразований в РТ значительно снизилась. За 11 месяцев прошлого года ее показатель оказался на 5,1% ниже, чем за аналогичный период 2018 года: на 100 тысяч населения 198,5 случаев в 2018 году и 188,3 случаев в 2019 году.Об этом сообщил директор КГМА, профессор, главный внештатный специалист-онколог Приволжского федерального округа Рустем Хасанов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ», посвященной отмечаемому 4 февраля Всемирному дню борьбы с онкозаболеваниями. В ней также приняли участие главный врач Республиканского клинического онкодиспансера МЗ РТ Ильгиз Хидиятов, главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи МЗ РТ, заместитель главврача по медицинской части РКОД МЗ РТ Ильсур Шаймарданов и заместитель главного врача по организационно-методической работе РКОД МЗ РТ Альфир Хисамутдинов. Повышение заболеваемости раком в то же время говорит и о том, что улучшилась выявляемость злокачественных новообразований, отметил Рустем Хасанов.Чаще всего среди онкозаболеваний, выявленных в 2019 году, встречался рак кожи - меланома диагностировалась в 13,9% случаев. На рак толстой кишки пришлось 13,2% случаев онкологии, молочной железы - 12,2%, легких - 9,5%, женских половых органов - 9%, желудка - 6,3%, предстательной железы - 5,9%. В 2019 году увеличилась доля пациентов, у которых заболевание было диагностировано на ранних стадиях. Она составила 60,3% от всех случаев обнаружения рака, что на 0,8% больше, чем в предыдущем году. На 2,8% по сравнению с предыдущим годом снизился показатель запущенности рака среди впервые выявленных онкобольных.В Татарстане ведется активная борьба с онкозаболеваниями. И в этом отношении здравоохранение республики достигло значительных успехов. Так, целевой показатель смертности от онкозаболеваний на 2019 год должен был составлять не более 196 случаев на 100 тыс. населения. А по оперативным данным за 30 прошедших месяцев в пересчете на год смертность составила 188,3 на 100 тыс. населения. В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» поставлена цель снизить смертность от злокачественных новообразований к 2024 году до уровня 185 случаев на 100 тыс. населения. Начиная с 2010 года в рамках реализации национальной онкологической программы в Татарстане в 69 учреждениях первичной медико-санитарной помощи созданы первичные онкологические кабинеты, в 6 - первичные онкологические отделения, в том числе 3 межмуниципальных онкологических отделения. За 2019 год в первичных онкологических кабинетах осмотрено 226493 человека. В Республиканский клинический онкологический диспансер для уточнения диагноза направлено 11,2% от числа обратившихся, из них у 57,8% диагноз злокачественного новообразования подтвержден.На 2020 год для борьбы с онкологическими заболеваниями запланировано:- открытие центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ»;- внедрение радиотерапевтического лечения злокачественных новообразований в Альметьевском и Набережночелнинском филиалах ГАУЗ «РКОД МЗ РТ»;- модернизация и развитие информатизации онкологического кластера РТ;- продолжение реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».В рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на 2019 - 2024 годы в республике запланирована организация 9 центров амбулаторной онкологической помощи в 8 муниципальных образованиях РТ. Так, 1 декабря 2019 года был открыт центр амбулаторной онкологической помощи на базе городской поликлиники №21 в Казани. В этом году ЦОАП будут открыты в Зеленодольском районе, в Альметьевске, Буинске, Набережных Челнах, Чистополе. Это позволит сделать диагностику онкозаболеваний, лечение и плановые обследования более доступными для жителей районов.Проводятся в республике и мероприятия по профилактике онкозаболеваний. Например, в прошлом году проходила социальная акция #ЯПрошла, включающая в себя бесплатный осмотр онкологов-маммологов и информирование женщин о раке молочных желез. В 2019 году по национальному проекту «Здравоохранение» для Республиканского клинического онкологического диспансера выделены средства для закупки современного оборудования. Как сообщил главный врач диспансера Ильгиз Хидиятов, на 491 млн рублей были закуплены аппаратура для МРТ, рентгенодиагностическое оборудование, маммографы. В этом году планируется обновление радиотерапевтического оборудования в медучреждении. Большое внимание руководство РКОД уделяет подготовке кадров. «Мы гордимся теми докторами, которые у нас работают. Все они настоящие профессионалы своего дела. Мы направляем их на обучение, в том числе за границу. На это мы денег не жалеем», - сказал Ильгиз Хидиятов. Также он добавил, что руководство РКОД постоянно улучшает материально-техническую базу медучреждения и приобретает оборудование мирового класса, которое нисколько не уступает аппаратуре зарубежных клиник. В РКОД идет регулярное внедрение новых и совершенствование уже имеющихся уникальных методик, организационных и медицинских технологий.КстатиДо 2024 года Татарстан в рамках национального проекта «Здравоохранение» получит порядка 2 млрд рублей на улучшение материально-технической базы онкологической службы.