Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстан вошел в число регионов с наименьшим приростом зараженных ковидом

Самый же низкий прирост за сутки оперштаб зарегистрировал в Томской области и Чувашии.

Татарстан оказался в числе регионов с наименьшим суточным приростом зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил российский оперштаб по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки в республике зафиксирован 51 новый случай заражения, таким образом прирост составил 0,22%. Такие же темпы зафиксированы в Магаданской области, Карачаево-Черкессии и Якутии. Самый же низкий прирост за сутки оперштаб зарегистрировал в Томской области и Чувашии, где он составил 0,21%.

Напомним, 17 человек из 51 зараженных в Татарстане были госпитализированы, а 34 — получают лечение на дому. Выздоровело за весь период 20 449 человек, в том числе один за ми.увшие сутки.

КВ
Лента новостей