Татарстан вошел в число регионов с наименьшим приростом зараженных ковидом

Татарстан оказался в числе регионов с наименьшим суточным приростом зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил российский оперштаб по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки в республике зафиксирован 51 новый случай заражения, таким образом прирост составил 0,22%. Такие же темпы зафиксированы в Магаданской области, Карачаево-Черкессии и Якутии. Самый же низкий прирост за сутки оперштаб зарегистрировал в Томской области и Чувашии, где он составил 0,21%.

Напомним, 17 человек из 51 зараженных в Татарстане были госпитализированы, а 34 — получают лечение на дому. Выздоровело за весь период 20 449 человек, в том числе один за ми.увшие сутки.