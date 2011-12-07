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В Татарстане зарегистрирован еще 51 случай COVID-19, все контактные

Выздоровели за весь период 20 449 человек, в том числе один за минувшие сутки.

В Татарстане по состоянию на 11 июля текущего года зарегистрировано 22 905 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 51 новый случай. 17 человек госпитализирован, 34 - получают лечение на дому. Выздоровело за весь период 20 449 человек, в том числе один за минувшие сутки.

На сегодняшний день в республике зарегистрировали 565 случаев смерти от коронавируса.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122

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