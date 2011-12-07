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Вирусолог оценил эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса

Ученый отметил, что российская вакцина защищает от дельта-штамма на 90 процентов.

Вакцина «Спутник V» эффективна против индийского штамма коронавируса — дельта-штамма по новой классификации ВОЗ. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

Он сообщил, что вакцины, применяемые сегодня в мире, разработаны на основе ключевых компонентов — вирусов, мРНК и белков. Они все весьма эффективны против коронавируса, в том числе «Спутник V». Ученый отметил, что такие данные следуют из исследований, проведенных в Великобритании, США и других странах.

«Защищали от исходного варианта на 95 процентов, а сейчас защищают от варианта „дельта“ на 90 процентов», — цитирует Нетесова РИА Новости.

Ранее пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что дельта-штамм может проявляться в виде расстройств желудочно-кишечного тракта. По его словам, в последнее время пациентов, которым поставлен диагноз «коронавирус», часто беспокоят боли в животе и диарея.

КВ
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